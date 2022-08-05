Марат Султангазиев посетил Кегенский район

В Доме культуры состоялась встреча акима с жителями района. Узнать о том, какая работа по обустройству района будет проводиться и какие планы намечены на ближайшее время, пришло большое количество человек.

В самом начале аким Кегенского района Талгат Байедилов выступил с докладом о социально-экономическом развитии района. По словам акима, в текущем году они развиваются с положительной динамикой по всем направлениям. Говоря жителям о социальной составляющей в развитии района, он проинформировал об образовании, здравоохранении, занятости населения, коммунальной сфере.

Далее аким Алматинской области Марат Султангазиев указал на достижения и на ряд серьезных недостатков и упущений в управлении социально-экономическими процессами, обозначил конкретные задачи на ближайший период. А на вопросы жителей он дал обстоятельные ответы и пообещал взять на свой личный контроль.

Фото: пресс-служба акимата Алматинская область

Так, остается проблемным вопрос ремонта дорог, выделения средств на ремонт школ и строительство домов культуры, канализация, реконструкция системы сточных вод, водоснабжения, газификации, подведение канализационных сетей и так далее.

Первым делом по дороге в район аким ознакомился с ходом проведения ремонтных работ дорожного полотна республиканского значения. Жителей беспокоит состояние автодороги республиканского значения Кокпек – Кеген-Тюп. Подрядная компания «Искер-Т» выиграла тендер и не завершила работы в согласованное время.

К слову, общая протяженность дорог составляет 1783 км, на реконструкции – 275 км, капитальный ремонт задействован на 64,5 км, срединой ремонт –на 35 км дорожного полотна. По словам главы района Талгата Байедилова, сейчас проводится тендер на другую подрядную компанию. Результат станет известен 20 августа. В свою очередь «КазАвтоЖол» обещает завершить ремонт в конце года.

Фото: пресс-служба акимата Алматинская область

Следующий вопрос, который волновал население, – питьевая вода. В Кегенском районе из 34 населенных пунктов 31 обеспечен централизованным водоснабжением. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 221 км. На встрече с главой региона с населением была озвучена проблема воды в селе Булексаз. Вода в село не подается уже три года.

В сфере земельных отношений в районе остро стоит проблема нехватки пастбищных угодий для выпаса скота.

В рамках общей площади земель района на пастбища приходится 435,2 тыс. га. В связи со своим поручением соответствующее областное управление систематически проводит работу по возврату неиспользуемого пастбищного земельного участка для государственных нужд. Согласно имеющейся информации, три частных предпринимателя не пользуются пастбищными угодьями на площади 17,8 тыс. га. Инвентаризация будет продолжена. На моем личном контроле. Марат Султангазиев

Фото: пресс-служба акимата Алматинская область

Также в ходе рабочего визита глава региона ознакомился с темпами ремонтных работ Кегенской районной больницы, рассчитанной на 100 коек. Не оставил без внимания аким и строительство арендных домов, построенных по программе «Нұрлы Жер» в селе Кеген, деятельностью сервисно-заготовительного центра района на базе возобновившего работу ТОО «Каркара Өнімдері», где ознакомился с проблемными вопросами и новыми инвестпроектами, земельными вопросами, работами по восстановлению колодцев и труб для ирригационных систем и обводнения пастбищ.

Одним из главных направлений в развитии экономики района является сельскохозяйственная отрасль. Так, глава региона ознакомился с ходом строительства мясоперерабатывающего комбината с предубойным откормочным комплексом мощностью 15 тонн мяса в смену, 1,5 тыс. кг колбасных изделий, 1 тыс. банок мясных консервов. Для строительства мясокомбината «КегенМясПром» планируется задействовать земельный участок площадью 300 га, расположенный в 8 км от села Кеген.

Фото: пресс-служба акимата Алматинская область

Важнейшим показателем социальной значимости проекта является сохранение рабочих мест, а также создание новых, что приводит к общему повышению уровня занятости населения. Число рабочих составит 115 человек. Для работы будут привлекаться преимущественно жители села Кеген и прилегающих районов Алматинской области. Так функционирование мясокомбината будет являться стимулом для развития предприятий животноводческого сектора, специализирующихся на разведении КРС и МРС, производителей и поставщиков сырьевых ресурсов, а также транспортных предприятий и сферы розничной торговли, – сказал директор мясного комбината Баймолдаев.