Выписывали фиктивные счета-фактуры: виновных осудили на 5 лет
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Департаментом АФМ по Акмолинской области завершено уголовное дело по факту создания и руководства организованной группой, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур, передает Zakon.kz.
Организованной преступной группой с февраля 2016 года по июль 2019 года в Кокшетау неоднократно выписывались фиктивные счета-фактуры в адрес предприятий контрагентов без фактической поставки товаров, выполнения работ и услуг. В последующем полученные противоправным путем денежные средства распределялись между участниками группы. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Уклоняясь от уплаты налогов, ТОО «Фирма Стройинвест Астана» и ТОО «Алад-Кокше» нанесли ущерб государству на общую сумму более 184 миллионов тенге.
Приговором суда виновным назначено 5 лет лишения свободы с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
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