Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Аким Тараза Ержан Жилкибаев покинул пост

Ержан Жилкибаев покинул пост акима Тараза Фото: Instagram/yerzhan_zhilkibayev
Ержан Жилкибаев, который в марте прошлого года был назначен акимом Тараза, покинул свой пост, передает Zakon.kz.

Об этом он сообщил в социальных сетях, а также поблагодарил жителей и коллег за совместную работу и поддержку.

Ержан Жилкибаев родился в 1982 году, имеет высшее образование.

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова по специальности «Экономист-менеджер», Академию государственного управления при президенте РК по специальности «Магистр государственного и местного управления», Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова по специальности «Юрист».

Трудовую деятельность начал в 2003 году главным специалистом Департамента экономики Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области).

В 2006-2009 годах работал главным экспертом представительства правительства в Парламенте РК, начальником отдела МЭБП РК, помощником министра труда и социальной защиты населения РК.

В 2009-2014 годы – заместитель руководителя аппарата акима ВКО, заместитель акима Семея, руководитель аппарата акима ВКО.

В разные годы трудился государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК, акимом Медеуского района Алматы, занимал должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

С февраля 2020 года Ержан Жилкибаев занимал должность замакима Жамбылской области, а в марте 2021 года был назначен акимом Тараза.

Читайте также

Чиновники Алматы попросили туристов не разрушать кемпинг-зоны в горах

Когда жилые массивы Актобе будут полностью обеспечены газом и электричеством

Марат Султангазиев посетил Кегенский район

Динара Халдарова
Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
Триумф-Есиль Нур-Султан ЖК
В Нур-Султане разгорается очередной скандал вокруг долгостроя
Казахстанский шорт-трек
Отказался уехать, несмотря на зарплату 12 тыс. тенге – Мадыгали Карсыбеков
Филиалы российских вузов в Казахстане
Филиалы еще двух ведущих российских вузов появятся в Алматы и Атырау
гороскоп сентябрь советы
Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре
продукция, товары, Казахстан
Какую продукцию производят в Казахстане
Алматы нападение автобус полиция супруги
Мужчина с ножом напал на бывшую супругу в Алматы
волейбол, семья, ценности
Сабина Алтынбекова показала милую семейную фотографию
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления