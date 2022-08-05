Аким Тараза Ержан Жилкибаев покинул пост

Ержан Жилкибаев, который в марте прошлого года был назначен акимом Тараза, покинул свой пост, передает Zakon.kz.

Об этом он сообщил в социальных сетях, а также поблагодарил жителей и коллег за совместную работу и поддержку.

Ержан Жилкибаев родился в 1982 году, имеет высшее образование.

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова по специальности «Экономист-менеджер», Академию государственного управления при президенте РК по специальности «Магистр государственного и местного управления», Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова по специальности «Юрист».

Трудовую деятельность начал в 2003 году главным специалистом Департамента экономики Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области).

В 2006-2009 годах работал главным экспертом представительства правительства в Парламенте РК, начальником отдела МЭБП РК, помощником министра труда и социальной защиты населения РК.

В 2009-2014 годы – заместитель руководителя аппарата акима ВКО, заместитель акима Семея, руководитель аппарата акима ВКО.

В разные годы трудился государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК, акимом Медеуского района Алматы, занимал должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

С февраля 2020 года Ержан Жилкибаев занимал должность замакима Жамбылской области, а в марте 2021 года был назначен акимом Тараза.