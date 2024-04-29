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Аким Риддера покинул пост

Аким риддера покинул пост, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 13:36 Фото: акимат Риддера
Даулет Батырбаев покинул пост акима Риддера, сообщает Zakon.kz.

Официальная информация о его добровольной отставке появилась 29 апреля.

"За небольшой период времени нам удалось сделать немало. Не допустили коллапса с отоплением города, инициировали строительство двух новых школ, выдержали весенний экзамен по отведению талых вод от жилых массивов и предприятий, сняли напряжение с общественным транспортом. В городе активизировались культурно-развлекательная работа, спорт", – приводит слова Батырбаева Noks.kz.

Он также отметил, что критика в соцсетях помогала находить болевые точки жизни города, оперативно их устранять.

"Очень надеюсь и верю, что все намеченные планы новому руководству удастся воплотить в реальность, от чего жизнь горожан станет лучше и позитивнее", – сказал бывший аким.

Исполняющим обязанности акима Риддера назначили замакима Мурата Байжуменова.

Даулет Батырбаев был назначен акимом Риддера в августе 2023 года. 

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