Аким Риддера покинул пост

Даулет Батырбаев покинул пост акима Риддера, сообщает Zakon.kz.

Официальная информация о его добровольной отставке появилась 29 апреля.

"За небольшой период времени нам удалось сделать немало. Не допустили коллапса с отоплением города, инициировали строительство двух новых школ, выдержали весенний экзамен по отведению талых вод от жилых массивов и предприятий, сняли напряжение с общественным транспортом. В городе активизировались культурно-развлекательная работа, спорт", – приводит слова Батырбаева Noks.kz.

Он также отметил, что критика в соцсетях помогала находить болевые точки жизни города, оперативно их устранять.

"Очень надеюсь и верю, что все намеченные планы новому руководству удастся воплотить в реальность, от чего жизнь горожан станет лучше и позитивнее", – сказал бывший аким.

Исполняющим обязанности акима Риддера назначили замакима Мурата Байжуменова.

Даулет Батырбаев был назначен акимом Риддера в августе 2023 года.