Жуткое ДТП с участием Toyota Prado произошло в Мангистау
Фото: скриншот видео
В Мангистауской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Полиция уже выясняет обстоятельства ДТП, передает Zakon.kz.
Согласно информации, опубликованной в Instagram-паблике zello_atyrau, авария произошла на трассе Атырау – Актау. На кадрах можно увидеть, как на месте ДТП сотрудники ДЧС тушат пожар, который, по всей видимости, произошел в результате столкновения двух авто.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Мангистауской области.
5 августа около 09:30 на трассе Жетыбай – Шетпе произошло ДТП с участием двух автомашин марки УАЗ и Toyota Prado. Обстоятельства выясняются. В данный момент проводится осмотр места происшествия.Пресс-служба ДП Мангистауской области
Подробную информацию в ведомстве пообещали предоставить позже.
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