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Жуткое ДТП с участием Toyota Prado произошло в Мангистау

Жуткое ДТП с участием Toyota Prado произошло в Мангистау Фото: скриншот видео
В Мангистауской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Полиция уже выясняет обстоятельства ДТП, передает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в Instagram-паблике zello_atyrau, авария произошла на трассе Атырау – Актау. На кадрах можно увидеть, как на месте ДТП сотрудники ДЧС тушат пожар, который, по всей видимости, произошел в результате столкновения двух авто.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Мангистауской области.

5 августа около 09:30 на трассе Жетыбай – Шетпе произошло ДТП с участием двух автомашин марки УАЗ и Toyota Prado. Обстоятельства выясняются. В данный момент проводится осмотр места происшествия.Пресс-служба ДП Мангистауской области

Подробную информацию в ведомстве пообещали предоставить позже.

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