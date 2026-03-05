#Референдум-2026
Происшествия

Нелепое ДТП в Алматы: ночная гонка закончилась жестким столкновением на автобусной полосе

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 01:54 Фото: Zakon.kz
В Алматы на проспекте Абая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники полиции, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в ночь на 6 марта 2026 года на проспекте Абая между улицей Масанчи и проспектом Сейфуллина. По словам водителя автомобиля Geely Emgrand, он остановился на обочине по проспекту Абая в восточном направлении.

В какой-то момент мужчина услышал сзади рев моторов. По его словам, в попутном направлении на высокой скорости двигались два автомобиля, которые, предположительно, устроили между собой гонку.

Фото: Zakon.kz

Один из них, как утверждает водитель, выехал на ту же полосу, где стояла его машина, и на полной скорости врезался в заднюю часть Geely Emgrand. После удара автомобиль протащило вперед на несколько метров.

В результате столкновения водитель Geely получил различные травмы, однако от немедленной госпитализации на месте происшествия отказался. По словам мужчины, из-за силы удара он испытывает боли в спине и не исключает, что обратится за медицинской помощью позднее.

Фото: Zakon.kz

Примечательно, что авария произошла на автобусной полосе, где движение и остановка других транспортных средств запрещены. Таким образом, оба участника инцидента могли нарушить правила дорожного движения: один – остановившись на выделенной полосе, другой – двигаясь по ней.

Кроме того, как рассказал владелец пострадавшего автомобиля, машину он приобрел совсем недавно и в момент аварии передал управление своему другу.

Фото: Zakon.kz

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Zakon.kz

Ранее стало известно, что трехмесячный ребенок и водитель легкового автомобиля погибли в ДТП на трассе в Костанайской области днем 3 марта.

Канат Болысбек
