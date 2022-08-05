Родители жениха через суд потребовали вернуть калым за невесту в Нур-Султане

В столице городским судом рассмотрен интересный иск: родители жениха обратились в суд к бывшей сватье с требованием вернуть калым и имущество (шуба, ювелирные наборы, костюмы), переданные стороне невесты во время обряда по национальным обычаям «Сырға салу», передает Zakon.kz.

Судом установлено, что дети истцов и ответчика состояли в зарегистрированном браке, но в апреле 2021 года они развелись.

Решением суда в удовлетворении иска отказано. Суд пришел к выводу, что денежная сумма в качестве калыма за невесту и вещи переданы в дар, и оснований для истребования их у ответчика не имеется. Пресс-служба суда Нур-Султана

Кроме того, как пояснили в суде, вышеперечисленные вещи «получил в дар не только ответчик, но и другие лица со стороны невесты».

Оставив решение суда без изменения, апелляционный суд отметил, что между родителями жениха и невесты были проведены соответствующие обряды по взаимному обмену подарками в соответствии с казахскими национальными традициями. Пресс-служба суда Нур-Султана

В суде также напомнили, что «требование передачи имущества и возврата вещей, переданных во время обрядных мероприятий, законодательством не предусмотрено, соответственно, какие-либо обязательства между сторонами не возникли».