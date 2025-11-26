У Тимура Батрутдинова могут изъять имущество

Фото: instagram/timurbatrutdinov

Департамент городского имущества Москвы подал в Бабушкинский районный суд иск с требованием забрать недвижимость актера и передать ее государству, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 ноября 2025 года сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. "ДГИ г. Москвы просит изъять для государственных нужд недвижимое имущество, находящееся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексом развитии", – говорится в сообщении. Подготовительное заседание назначено на 18 декабря. Ранее мы сообщали, что Shaman признался, что любит работать руками.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: