У Тимура Батрутдинова могут изъять имущество
Фото: instagram/timurbatrutdinov
Департамент городского имущества Москвы подал в Бабушкинский районный суд иск с требованием забрать недвижимость актера и передать ее государству, сообщает Zakon.kz.
Об этом 26 ноября 2025 года сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
"ДГИ г. Москвы просит изъять для государственных нужд недвижимое имущество, находящееся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексом развитии", – говорится в сообщении.
Подготовительное заседание назначено на 18 декабря.
Ранее мы сообщали, что Shaman признался, что любит работать руками.
