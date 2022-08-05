Казахстанский дзюдоист Данияр Шамшаев досрочно выиграл Чемпионат Азии

Казахстанец Данияр Шамшаев стал чемпионом Азии по дзюдо в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, Данияр Шамшаев завоевал золотую медаль в категории до 73 кг.

В финале Шамшаев встретился с Муроджоном Юлдошевым из Узбекистана. Решающая схватка завершилась довольно быстро: Шамшаев провел эффективный прием, заработал «иппон», что и принесло ему досрочную победу. Пресс-служба НОК РК

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю.