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Казахстанский дзюдоист Данияр Шамшаев досрочно выиграл Чемпионат Азии

Казахстанский дзюдоист Данияр Шамшаев досрочно выиграл Чемпионат Азии Фото: пресс-служба НОК РК/Сали Сабиров
Казахстанец Данияр Шамшаев стал чемпионом Азии по дзюдо в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, Данияр Шамшаев завоевал золотую медаль в категории до 73 кг.

В финале Шамшаев встретился с Муроджоном Юлдошевым из Узбекистана. Решающая схватка завершилась довольно быстро: Шамшаев провел эффективный прием, заработал «иппон», что и принесло ему досрочную победу.Пресс-служба НОК РК

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