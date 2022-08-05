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Ряд крупных предприятий остановились в Молдове из-за цен на газ

Молдова Фото: moldova.md
Экс-премьер республики Ион Кику раскритиковал нынешнее руководство страны в связи с тем, что они не договорились о покупке газа в России по сниженным ценам, передает Zakon.kz.
Правительство не намерено пересматривать цену на газ с россиянами. «Нет смысла», – говорят они. А в это время мы наблюдаем, как предприятия останавливают свою работу, сотни людей окажутся на улице без средств к существованию. Вот результат того, как правительство и Партия действия и солидарности понимают ситуацию и действуют, – цитирует ТАСС Кику.

Он сообщил, что крупнейший в стране кирпичный завод Macon в Кишиневе прекращает свою деятельность, так как действующий тариф на газ стал непосильным для предприятия. Его сотрудники потеряют работу, а государство – миллионы леев, которые завод ежегодно выплачивает в виде налогов и сборов.

Кроме того, сообщается, что годовой уровень инфляции в Молдове достиг летом рекордной отметки в 30%. В республике начались антиправительственные акции протеста оппозиции, участники которых возмущаются беспрецедентным увеличением цен на газ и другие энергоресурсы, топливо, продукты питания, а также падением уровня жизни. Протестующие требуют отставки президента, правительства, обвиняя их в неспособности справиться с кризисом, в который погружается страна.

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