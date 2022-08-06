Более 100 коммун во Франции остались без питьевой воды из-за жары и засухи

Фото: pixabay

Министр экологических преобразований страны Кристоф Бешу сообщил, что 2 июля ограничения на использование воды из-за засухи распространились на всю территорию французской метрополии, включая Париж и три центральных департамента О-де-Сен, Сен-Сен-Дени и Валь-де-Марн, передает Zakon.kz.

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