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Более 100 коммун во Франции остались без питьевой воды из-за жары и засухи

засуха Фото: pixabay
Министр экологических преобразований страны Кристоф Бешу сообщил, что 2 июля ограничения на использование воды из-за засухи распространились на всю территорию французской метрополии, включая Париж и три центральных департамента О-де-Сен, Сен-Сен-Дени и Валь-де-Марн, передает Zakon.kz.
В более 100 коммунах Франции сегодня больше нет питьевой воды… В некоторые места питьевую воду доставляют на грузовиках, поскольку в трубах ничего не осталось. Нам необходимо ужесточить ограничения, – цитирует РИА Новости Бешу.

Отмечается, что третья волна жары пришла Францию 1 августа. «Оранжевый» уровень погодной опасности был объявлен в пяти департаментах Франции – Дроме, Ардеше, Восточных Пиренеях, Гаре и Воклюзе. На юго-западе страны максимальная температура достигала 40 градусов.

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