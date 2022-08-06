Охотников оштрафовали за отстрел кабанов в заповеднике

В Аулиекольском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении четырех лиц за незаконную охоту на особо охраняемых природных территориях. Они причинили крупный ущерб, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что подозреваемые отстрелили шесть кабанов на территории отделения «Сарышыганак». Он относится к РГУ «Наурзумский государственный природный заповедник», сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.

Своими преступными действиями РГУ причинен крупный материальный ущерб на общую сумму 13 783 500 тенге.

Подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение о признании вины. Все подсудимые вину признали и поддержали процессуальное соглашение в полном объеме.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимых: полное признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей, возмещение ущерба в полном объеме.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых, суд не установил.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 2 000 МРП, (6 126 000 тенге) с каждого, с лишением права занятия охотой на четыре года. В доход государства конфисковали снегоходы.

Приговор не вступил в законную силу.