Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Охотников оштрафовали за отстрел кабанов в заповеднике

охотники убили диких кабанов в заповеднике Фото: pixabay
В Аулиекольском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении четырех лиц за незаконную охоту на особо охраняемых природных территориях. Они причинили крупный ущерб, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что подозреваемые отстрелили шесть кабанов на территории отделения «Сарышыганак». Он относится к РГУ «Наурзумский государственный природный заповедник», сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.

Своими преступными действиями РГУ причинен крупный материальный ущерб на общую сумму 13 783 500 тенге.

Подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение о признании вины. Все подсудимые вину признали и поддержали процессуальное соглашение в полном объеме.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимых: полное признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей, возмещение ущерба в полном объеме.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых, суд не установил.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 2 000 МРП, (6 126 000 тенге) с каждого, с лишением права занятия охотой на четыре года. В доход государства конфисковали снегоходы.

Приговор не вступил в законную силу.

Читайте также

Родители жениха через суд потребовали вернуть калым за невесту в Нур-Султане

Выписывали фиктивные счета-фактуры: виновных осудили на 5 лет

К 11 годам тюрьмы приговорили девушку в СКО за закладку «синтетики»

Данияр Кунафин
Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
Триумф-Есиль Нур-Султан ЖК
В Нур-Султане разгорается очередной скандал вокруг долгостроя
Казахстанский шорт-трек
Отказался уехать, несмотря на зарплату 12 тыс. тенге – Мадыгали Карсыбеков
Байгали Серкебаев
Байгали Серкебаев рассказал, о ком песня «Джулия», и кто его закодировал
форма учебный год Казахстан
Школьная форма в Казахстане: сколько стоит и какую выбрать
торги на бирже
Курс доллара продолжает расти на торгах
В Казахстане в субботу дожди – жара никуда не денется
В Казахстане в субботу дожди, но жара никуда не денется
Филиалы российских вузов в Казахстане
Филиалы еще двух ведущих российских вузов появятся в Алматы и Атырау
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления