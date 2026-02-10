В Павлодарской области браконьера осудили за отстрел двух косуль

Железинский районный суд в Павлодарской области 10 февраля вынес приговор по делу о незаконной охоте на косуль, причинившей государству крупный ущерб, сообщает Zakon.kz.

Как установил суд, в ноябре 2025 года житель района Д., взяв принадлежащее ему двуствольное охотничье ружье, отправился в березовый околок, где произвел четыре выстрела по двум косулям. В результате животные погибли. После этого мужчина сообщил сопровождавшим его лицам недостоверные сведения о наличии разрешительных документов на охоту и организовал погрузку туш в автомобиль.

В результате противоправных действий государству был причинен значительный материальный ущерб на сумму 2 949 000 тенге.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и сообщил о полном возмещении ущерба. Дело было рассмотрено в сокращенном порядке.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, включая признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетних детей и добровольное возмещение ущерба. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд признал гражданина Д. виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, сроком на 2 года. Огнестрельное гладкоствольное двуствольное ружье 12 калибра конфисковано в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

