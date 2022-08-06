Бибисара Асаубаева стала лучшей шахматисткой Азии

Фото: Instagram/bibisarachess

В 2021 году казахстанка стала самой молодой чемпионкой мира по блицу в истории шахмат. Она также выиграла «серебро» Чемпионата мира по рапиду. Помимо этого, отметилась победой на чемпионате Азии, сообщает Zakon.kz.

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