Похитил телефон из рюкзака подростка: мужчину задержали в Нур-Султане

Сотрудники криминальной полиции нашли и задержали 32-летнего подозреваемого. Инцидент произошел в столице, передает Zakon.kz.

Установлено, что мужчина около 20:00, проходя мимо футбольного поля во дворе дома по улице Жубанова, увидел, как несовершеннолетние играют в футбол.

Выждав момент, когда дети начнут увлекаться игрой, он свободно похитил сотовый телефон из рюкзака подростка. Затем скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье «Кража».

Ведется проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.