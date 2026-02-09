Проник в частный дом и похитил имущество: в Алматы задержаны подозреваемые

Фото: YouTube/PolisiaKz

В Алматы сотрудники криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали лиц, подозреваемых в совершении квартирной кражи на территории города, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 9 февраля 2026 года, поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы: "По предварительным данным, злоумышленник незаконно проник в частный дом, откуда тайно похитил личное имущество, в том числе телевизор. Потерпевшему причинен материальный ущерб. В результате оперативных мероприятий полицейскими установлен и задержан предполагаемый исполнитель преступления, а также лицо, подозреваемое в скупке похищенного имущества. Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела". В настоящее время, как уточнили в полиции города, проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. "Квартирные кражи относятся к числу преступлений, напрямую затрагивающих безопасность граждан. Работа по их раскрытию и установлению всех причастных лиц проводится системно. Каждый такой факт находится на контроле", – проинформировал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Асхат Даулетияров. 31 января 2026 года в Алматы раскрыли канал сбыта краденых смартфонов.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: