Ребенок попал в реанимацию после удара током в Шымкенте

Фото: Zakon.kzМаксим Золотухин

Инцидент произошел 6 августа. Сообщение о происшествии поступило на пульт «103» в 09:25, передает Zakon.kz.

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