Ребенок попал в реанимацию после удара током в Шымкенте
Фото: Zakon.kzМаксим Золотухин
Инцидент произошел 6 августа. Сообщение о происшествии поступило на пульт «103» в 09:25, передает Zakon.kz.
Девятилетний мальчик играл в подвале многоэтажного дома. Со слов матери, он открыл электрический щит, получил электротравму и потерял сознание.
Ребенку поставили диагноз «ожог волосистой части головы, электротравма третьей степени, состояние тяжелое». Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении городской детской больницы. Группа по связям с общественностью ДЧС города Шымкента
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