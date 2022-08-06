Мать оставила дочь в детском саду столицы на месяц – девочка скончалась
Гражданское дело по иску ГУ «Управление образования города Нур-Султана» к К. рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Нур-Султана.
ГУ требовал лишить женщину родительских прав в отношении старшей дочери и взыскании алиментов.
Требование мотивировано тем, что младшую дочь ответчик передала на круглосуточное пребывание в частный детский сад на дому, работающий без разрешительных документов. За садик женщина не платила, к дочери не приходила более одного месяца. Старшая дочь находилась под присмотром бабушки.
В апреле 2022 года младшая девочка, находясь в частном саду на дому, погибла. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Ребенок имел многочисленные телесные повреждения.
Решением суда К. ограничена в родительских правах в отношении старшей дочери, ребенок отобран и передан ГУ «Управление образования города Нур-Султана» для определения дальнейшей судьбы. С матери взысканы алименты. Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Нур-Султана