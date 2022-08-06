Мать оставила дочь в детском саду столицы на месяц – девочка скончалась

Трагедия произошла в апреле текущего года. Сегодня, 6 августа, суд ограничил женщину в родительских правах на вторую дочь, сообщает Zakon.kz.

Гражданское дело по иску ГУ «Управление образования города Нур-Султана» к К. рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Нур-Султана.

ГУ требовал лишить женщину родительских прав в отношении старшей дочери и взыскании алиментов.

Требование мотивировано тем, что младшую дочь ответчик передала на круглосуточное пребывание в частный детский сад на дому, работающий без разрешительных документов. За садик женщина не платила, к дочери не приходила более одного месяца. Старшая дочь находилась под присмотром бабушки.

В апреле 2022 года младшая девочка, находясь в частном саду на дому, погибла. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Ребенок имел многочисленные телесные повреждения.