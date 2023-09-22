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В Актау мать наказали из-за ночевки детей на улице

мать пьяная уснула на улице Фото: скриншот видео
После скандального случая с ночевкой детей на улице жительницу Актау ограничили в родительских правах, сообщает Zakon.kz.

Малыши уже несколько месяцев в спецучреждениях, отмечает Astana TV. Старший, 4-летний мальчик, в центре адаптации для несовершеннолетних. А 2-летняя девочка в доме малютки. Их намерены отдать под опеку родному дяде. Напомню, в июле очевидцы сняли, как нетрезвая женщина спала на бетонном крыльце, а рядом с ней лежали двое детей.

Специалисты отдела образования говорят, что приглашали женщину на разъяснительную беседу. Но и на нее она пришла нетрезвой. Известно, что горе-матери 38 лет, она приехала из Жамбылской области на заработки. В Актау снимала квартиру. За время разлуки с детьми она навестила их лишь однажды.

"Младший брат матери хочет взять детей под опеку. В данный момент он собирает необходимые документы. Алматинские органы опеки будут проверять потом. С этим заключением мы будем оформлять опеку". Заведующая сектором по защите прав детей отдела образования города Актау Жулдыз Агманова

Ранее сообщалось, что мама с сыном напали на особенного подростка в Актау. Как оказалось, причиной конфликта стали разногласия между несовершеннолетними. На женщину составлены административные протоколы по статьям 73-1 ч.1 и 127 ч.1 КоАП РК.

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