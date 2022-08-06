Ситуация в Украине: обстрел Запорожской АЭС, Македония передала Украине самолеты и танки

Эрдоган заявил, что предложил Путину провести его встречу с Зеленским в Турции.

Сухогруз Navistar под флагом Панамы, первый из трех зерновозов, вышедших 5 августа из Украины, прибыл к Стамбулу. Ожидается прибытие турецкого сухогруза Polarnet и судна Rojen под флагом Мальты.

В Херсонской области начался процесс замены водительских удостоверений на российские. Жителям будут выдавать номера на машины с кодом 184.

Северная Македония передала Украине самолеты и танки — советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Посольство Болгарии в Москве сообщило, что страна продолжает выдачу туристических виз россиянам.