Ситуация в Украине: обстрел Запорожской АЭС, Македония передала Украине самолеты и танки
Эрдоган заявил, что предложил Путину провести его встречу с Зеленским в Турции.
Сухогруз Navistar под флагом Панамы, первый из трех зерновозов, вышедших 5 августа из Украины, прибыл к Стамбулу. Ожидается прибытие турецкого сухогруза Polarnet и судна Rojen под флагом Мальты.
В Херсонской области начался процесс замены водительских удостоверений на российские. Жителям будут выдавать номера на машины с кодом 184.
Северная Македония передала Украине самолеты и танки — советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
Посольство Болгарии в Москве сообщило, что страна продолжает выдачу туристических виз россиянам.
Обстрелу подверглась Запорожская АЭС, находящаяся под контролем российской стороны. Представитель военно-гражданской администрации РФ обвинил в обстреле ВСУ. Украинская стороны утверждает, что это сделали российские войска.