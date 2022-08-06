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Ситуация в Украине: обстрел Запорожской АЭС, Македония передала Украине самолеты и танки

Ситуация на Украине 6 августа Фото: uatom.org
В Херсонской области меняют водительские права на российские, первый зерновоз прибыл в Стамбул, сообщает Zakon.kz.

  • Эрдоган заявил, что предложил Путину провести его встречу с Зеленским в Турции.

  • Сухогруз Navistar под флагом Панамы, первый из трех зерновозов, вышедших 5 августа из Украины, прибыл к Стамбулу. Ожидается прибытие турецкого сухогруза Polarnet и судна Rojen под флагом Мальты.

  • В Херсонской области начался процесс замены водительских удостоверений на российские. Жителям будут выдавать номера на машины с кодом 184.

  • Северная Македония передала Украине самолеты и танки — советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

  • Посольство Болгарии в Москве сообщило, что страна продолжает выдачу туристических виз россиянам.

  • Обстрелу подверглась Запорожская АЭС, находящаяся под контролем российской стороны. Представитель военно-гражданской администрации РФ обвинил в обстреле ВСУ. Украинская стороны утверждает, что это сделали российские войска.

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Россия Ситуация в Украине Болгария Македония Турция
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