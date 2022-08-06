Удар молнии привел к пожару на нефтехранилище – Куба просит помощи
Инцидент произошел в провинции Матансас, передает местный новостной портал Cubadebate.
Молния ударила в купол резервуара, в котором находилось около 25 тыс. кубометров нефти. Предварительно говорилось о дисфункции системы громоотвода, который не справился с электрическим разрядом.
Как минимум 77 человек пострадали. Все госпитализированы, 15 из них находятся в тяжелом состоянии, трое – в критическом, еще 17 человек числятся пропавшими без вести.
— CNW (@ConflictsW) August 6, 2022
Significant fire overnight at a storage tank at a supertanker port in Matanzas, Cuba #Cuba pic.twitter.com/sedT4bWs34
На месте продолжают работать пожарные, сведений о разливе нефти пока нет. Жителей прилегающих районов не стали эвакуировать.
Дым от пожара уже дошел до Гаваны, расположенной в 90 километрах от места происшествия.
Министерство энергетики и горнорудной промышленности Кубы заявило, что инцидент не повлиял на работу находящейся поблизости крупнейшей электростанции Кубы «Антонио Гитерас».
Руководство Кубы отправило запросы о помощи странам-партнерам, имеющим опыт в нефтяной сфере.