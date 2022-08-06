Удар молнии привел к пожару на нефтехранилище – Куба просит помощи

Крупный пожар начался на базе хранения нефти на Кубе после удара молнии в резервуар с нефтью, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в провинции Матансас, передает местный новостной портал Cubadebate.

Молния ударила в купол резервуара, в котором находилось около 25 тыс. кубометров нефти. Предварительно говорилось о дисфункции системы громоотвода, который не справился с электрическим разрядом.

Как минимум 77 человек пострадали. Все госпитализированы, 15 из них находятся в тяжелом состоянии, трое – в критическом, еще 17 человек числятся пропавшими без вести.

Significant fire overnight at a storage tank at a supertanker port in Matanzas, Cuba #Cuba pic.twitter.com/sedT4bWs34 August 6, 2022

На месте продолжают работать пожарные, сведений о разливе нефти пока нет. Жителей прилегающих районов не стали эвакуировать.

Дым от пожара уже дошел до Гаваны, расположенной в 90 километрах от места происшествия.

Министерство энергетики и горнорудной промышленности Кубы заявило, что инцидент не повлиял на работу находящейся поблизости крупнейшей электростанции Кубы «Антонио Гитерас».

Руководство Кубы отправило запросы о помощи странам-партнерам, имеющим опыт в нефтяной сфере.