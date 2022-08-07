Личный состав полиции Костаная поднят по тревоге – пропала девочка
Фото: Zakon.kz
Полиция Костаная ищет пятилетнюю девочку, пропавшую сегодня, 7 августа, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел утром в поселке Джамбул Костанайской области.
В полиции информировали, что ребенок был под присмотром своих старших сестер – 18 и 13 лет.
Проснувшись утром, они обнаружили, что младшей сестры дома нет.
Мама девочки обратилась в полицию.
Фото: Instagram/pso_dos.kst_
В ДП области сообщили, что сразу начали поиски.
Личный состав Костанайского отдела полиции поднят по тревоге. К поискам подключены волонтеры. В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления места нахождения ребенка. Пресс-служба ДП Костанайской области
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ