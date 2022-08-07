Личный состав полиции Костаная поднят по тревоге – пропала девочка

Полиция Костаная ищет пятилетнюю девочку, пропавшую сегодня, 7 августа, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел утром в поселке Джамбул Костанайской области.

В полиции информировали, что ребенок был под присмотром своих старших сестер – 18 и 13 лет.

Проснувшись утром, они обнаружили, что младшей сестры дома нет.

Мама девочки обратилась в полицию.

Фото: Instagram/pso_dos.kst_

В ДП области сообщили, что сразу начали поиски.