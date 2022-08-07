Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Личный состав полиции Костаная поднят по тревоге – пропала девочка

Личный состав полиции Костаная поднят по тревоге – пропала девочка Фото: Zakon.kz
Полиция Костаная ищет пятилетнюю девочку, пропавшую сегодня, 7 августа, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел утром в поселке Джамбул Костанайской области.

В полиции информировали, что ребенок был под присмотром своих старших сестер – 18 и 13 лет.

Проснувшись утром, они обнаружили, что младшей сестры дома нет.

Мама девочки обратилась в полицию.

Полиция Костаная поднята по тревоге

Фото: Instagram/pso_dos.kst_

В ДП области сообщили, что сразу начали поиски.

Личный состав Костанайского отдела полиции поднят по тревоге. К поискам подключены волонтеры. В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления места нахождения ребенка. Пресс-служба ДП Костанайской области

Читайте также

В реке Урал утонул мужчина, купавшийся в необорудованном месте

Шесть часов полицейские Тараза ликвидировали «наркозакладки»

На соревнованиях по метанию молота случайный прохожий был убит снарядом

Константин Вноровский
Костанай Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Байгали Серкебаев
Байгали Серкебаев рассказал, о ком песня «Джулия», и кто его закодировал
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
каких собак можно держать в квартире
Каких собак не стоит заводить в квартире
Алматы
В зоопарке Алматы показали дуб, который старше города Верного
Финляндия, сбор клубники
2 млн тонн клубники могут сгнить в Финляндии
Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске
Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске
курсы валют
Курсы валют на 8 августа в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления