Американский эксперт оценил шансы Головкина и «Канело» в новом бою

Известный американский спортивный журналист и комментатор Эдуардо Мортель дал оценку шансам казахстанского боксера Геннадия Головкина в предстоящем поединке с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Zakon.kz.

На своем канале в YouTube он заявил, что поставил бы на то, что «Канело» выиграет этот бой судейским решением.

Однако я не исключаю, что и Головкин может выиграть. В этом поединке может выиграть кто угодно. Я бы сказал, что «Канело» фаворит где-то на 60%. Эдуардо Мортель

Предыдущие два поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса прошли в 2017 и 2018 годах. Первая встреча завершилась скандальной ничьей, а во втором бою, который состоялся через 12 месяцев, мексиканец был признан победителем решением большинства судей.

Трилогия состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

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