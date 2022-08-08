Девочка упала с трубы в реку и утонула в Шымкенте

Фото: ДЧС Шымкента

В Шымкенте на реке Бадам произошел несчастный случай. По предварительным данным, девочка 2011 года рождения по неосторожности упала с трубы над рекой и утонула. Плавать она не умела, сообщает Zakon.kz.

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