Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Девочка упала с трубы в реку и утонула в Шымкенте

Девочка упала с трубы в реку и утонула в Шымкенте Фото: ДЧС Шымкента
В Шымкенте на реке Бадам произошел несчастный случай. По предварительным данным, девочка 2011 года рождения по неосторожности упала с трубы над рекой и утонула. Плавать она не умела, сообщает Zakon.kz.
В течение нескольких часов спасатели проводили поисковые работы под водой. В результате они нашли тело девочки, извлекли из воды и передали родственникам. Группа по связям с общественностью ДЧС Шымкента

Девочка упала с трубы в реку в Шымкенте

Фото: ДЧС Шымкента

На месте происшествия работали 10 сотрудников и четыре единицы техники Департамента по ЧС Шымкента.

Читайте также

В реке Урал утонул мужчина, купавшийся в необорудованном месте

Шесть часов полицейские Тараза ликвидировали «наркозакладки»

На соревнованиях по метанию молота случайный прохожий был убит снарядом

Анастасия Стативкина
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Байгали Серкебаев
Байгали Серкебаев рассказал, о ком песня «Джулия», и кто его закодировал
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
каких собак можно держать в квартире
Каких собак не стоит заводить в квартире
Алматы
В зоопарке Алматы показали дуб, который старше города Верного
Финляндия, сбор клубники
2 млн тонн клубники могут сгнить в Финляндии
Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске
Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске
курсы валют
Курсы валют на 8 августа в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления