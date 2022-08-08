Девочка упала с трубы в реку и утонула в Шымкенте
Фото: ДЧС Шымкента
В Шымкенте на реке Бадам произошел несчастный случай. По предварительным данным, девочка 2011 года рождения по неосторожности упала с трубы над рекой и утонула. Плавать она не умела, сообщает Zakon.kz.
В течение нескольких часов спасатели проводили поисковые работы под водой. В результате они нашли тело девочки, извлекли из воды и передали родственникам. Группа по связям с общественностью ДЧС Шымкента
На месте происшествия работали 10 сотрудников и четыре единицы техники Департамента по ЧС Шымкента.
Фото: ДЧС Шымкента
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