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Происшествия

Трагедия в Алматинской области: мама и ребенок по неосторожности упали в реку

трагедия в Алматинской области: мама и ребенок по неосторожности упали в реку, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 18:17 Фото: pixabay
22 июня в поселке Туздыбастау 44-летняя женщина по неосторожности упала в реку Талгарка и утонула, сообщает Zakon.kz.

Предполагается, что вместе с ней в воду попал несовершеннолетний ребенок.


"Ведутся поисковые работы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело", – рассказали редакции Zakon.kz в пресс-службе ДП Алматинской области.

Ранее сообщалось, что двое мужчин бросились спасать тонущего подростка в ВКО, однако в результате погибли все трое.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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