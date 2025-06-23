Трагедия в Алматинской области: мама и ребенок по неосторожности упали в реку
Фото: pixabay
22 июня в поселке Туздыбастау 44-летняя женщина по неосторожности упала в реку Талгарка и утонула, сообщает Zakon.kz.
Предполагается, что вместе с ней в воду попал несовершеннолетний ребенок.
"Ведутся поисковые работы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело", – рассказали редакции Zakon.kz в пресс-службе ДП Алматинской области.
Ранее сообщалось, что двое мужчин бросились спасать тонущего подростка в ВКО, однако в результате погибли все трое.
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