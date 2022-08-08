Пропала девочка в Костанайской области: свидетели рассказали, когда видели ее в последний раз

В Костанайской области продолжаются поиски пятилетней девочки, которая пропала 7 августа. Как сообщили в областном департаменте полиции, установлены свидетели, рассказавшие, когда видели ее в последний раз, передает Zakon.kz.

В настоящее время в поисковых мероприятиях задействовано более 500 сотрудников полиции, сотрудник ЧС, волонтеры, местные жители. Применяется четыре дрона, четыре единицы специальной техники. В поисковых мероприятиях активно помогают местные исполнительные органы. Ими было выделено дополнительно восемь автомобилей и 60 человек. Пресс-служба ДП Костанайской области

Фото: Instagram/pso_dos.kst_

Как уточнили в ведомстве, поиски ведутся на трассах, территории крестьянских хозяйств, полях, оврагах, а также курсируют патрули и катера по реке Тобол.

Установлены свидетели, которые подтвердили, что видели девочку вчера в районе 09:00. Их показания подтверждаются записями камер видеонаблюдения. Пресс-служба ДП Костанайской области

Также к поискам «подключены психологи, которые работают с детьми, имеющими особенности в сфере психологического здоровья».

Как добавили в пресс-службе областного ДП, поисками охвачены также все дворы поселка. В настоящее время предпринимаются все меры для розыска пропавшей девочки.

Новость по теме Личный состав полиции Костаная поднят по тревоге – пропала девочка

Напомним, пятилетняя девочка пропала 7 августа утром в поселке Джамбул Костанайской области. Ребенок был под присмотром своих старших сестер – 18 и 13 лет, которые, проснувшись утром, обнаружили, что младшей сестры дома нет. В полицию обратилась мама девочки. Личный состав Костанайского отдела полиции был поднят по тревоге.