Сильные дожди, град — прогноз погоды в Казахстане на 9-11 августа

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9-11 августа 2022 года. На западе ожидается сухая и солнечная погода, сообщает Zakon.kz.

Отрог северного антициклона будет оказывать свое влияние на западную половину республики, поэтому в ближайшие сутки здесь ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. РГП «Казгидромет» По информации ведомства, северная, центральная, восточная, южная части страны будут под влиянием ложбины южного циклона и атмосферных фронтов, что способствует выпадению осадков. На севере, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди. Прогремят грозы, возможны выпадение града и шквалистый ветер. Основной фон температуры воздуха: днем на западе +30...+38°С;

на северо-западе +27...+35°С, на севере +18...+25°С;

в центре +17...+28°С, на востоке +18...+30°С;

на юге, юго-востоке страны +23...+33°С;

в горных районах +13...+20°С. Читайте также Нур-Султан снова затопило – в акимате ответили, когда заработает ливневая канализация Розыгрыш мешка сахара на свадьбе в Каскелене попал на видео Меняем образ: как подстричься по знаку зодиака в августе

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