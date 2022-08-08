Сильные дожди, град — прогноз погоды в Казахстане на 9-11 августа
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9-11 августа 2022 года. На западе ожидается сухая и солнечная погода, сообщает Zakon.kz.
Отрог северного антициклона будет оказывать свое влияние на западную половину республики, поэтому в ближайшие сутки здесь ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.РГП «Казгидромет»
По информации ведомства, северная, центральная, восточная, южная части страны будут под влиянием ложбины южного циклона и атмосферных фронтов, что способствует выпадению осадков. На севере, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди. Прогремят грозы, возможны выпадение града и шквалистый ветер.
Основной фон температуры воздуха:
днем на западе +30...+38°С;
на северо-западе +27...+35°С, на севере +18...+25°С;
в центре +17...+28°С, на востоке +18...+30°С;
на юге, юго-востоке страны +23...+33°С;
в горных районах +13...+20°С.
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