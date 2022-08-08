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В Степногорске открыли первый центр реабилитации для детей

Степногорск центр открытие Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
В Акмолинской области проводятся масштабные мероприятия в рамках Года детей. Детям были созданы максимально комфортные условия для провождения каникул и свободного времени. Особое внимание уделяется детям с особенными возможностями.

К примеру, в Степногорске прошло открытие центра реабилитации для детей раннего возраста «Қамқорлық». Центр находится на базе Степногорской городской многопрофильной больницы и начал работу в феврале этого года. Ежегодно 600 детей раннего возраста с нарушениями развития и рисками их возникновения смогут получить здесь абилитационную и реабилитационную помощь, а также пройти диагностическое аудиологическое обследование и ЭЭГ головного мозга на новейшем оборудовании. С малышами работает мультидисциплинарная команда специалистов, состоящая из врачей-реабилитологов, неврологов, инструкторов ЛФК, эрготерапевтов, логопедов и дефектологов.

центр открытие

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Правильно проводимая диагностика и коррекция отклонений функций с первых месяцев и лет жизни позволяют не только смягчить уже имеющиеся изменения, но и предупредить появление новых нарушений, уменьшить тяжесть социальной дезадаптации детей, достичь максимально возможного для каждого ребенка качества жизни.Директор Корпоративного фонда «Қамқорлық қоры» Арайлым Еркинова

центр открытие

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Основная цель центра «Қамқорлық» – профилактика ранней инвалидизации детей. Поэтому так важно с первых месяцев жизни ребенка оказать ему квалифицированную комплексную помощь. В этом центре, как и в еще шести центрах для детей раннего возраста, открытых в рамках инициативы «Қамқорлық» в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Абайской, Мангистауской и Туркестанской областях, с этой задачей успешно справляются.

центр открытие

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Стоит отметить, что в 2023 году подобные центры будут открыты еще в 13 регионах. Партнерами этого масштабного проекта являются правительство РК, акиматы регионов, Фонд Нурсултана Назарбаева, фонд «Қазақстан халқына», ФНБ «Самрук-Қазына» и Фонд Samruk-Kazyna Trust. На сегодняшний день в регионах Казахстана открыты 15 реабилитационных центров, 16 кабинетов поддержки инклюзии и семь центров раннего вмешательства.

Степногорск центр

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

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Акмолинская область Степногорск
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