С помощью «Сергека» в Усть-Каменогорске накрыли подпольную нарколабораторию

В Усть-Каменогорске благодаря системе видеонаблюдения «Сергек» задержан наркосбытчик и ликвидирована подпольная лаборатория, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники подразделения по борьбе с наркопреступностью получили сигнал о том, что в одном из домов по пр. Назарбаева проживает иногородний парень, который покидает квартиру только поздно вечером. Для отработки этой информации были использованы камеры видеонаблюдения.

В ходе наблюдения было установлено, что молодой парень ежедневно выходит из квартиры поздно вечером с рюкзаком, обходит район и возвращается домой практически ночью. Были установлены некоторые места закладки наркотиков. Пресс-служба МВД

По информации ведомства, получив необходимые доказательства его преступной деятельности, сотрудники полиции совместно с бойцами спецназа приступили к задержанию.

При задержании у подозреваемого было изъято 30 свертков с синтетическим наркотиком «Альфа-PVP».

Задержанный ранее проживал в Караганде, а в Усть-Каменогорск приехал для заработка – производства и сбыта наркотиков.