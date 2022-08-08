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С помощью «Сергека» в Усть-Каменогорске накрыли подпольную нарколабораторию

С помощью «Сергека» в Усть-Каменогорске накрыли подпольную нарколабораторию Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске благодаря системе видеонаблюдения «Сергек» задержан наркосбытчик и ликвидирована подпольная лаборатория, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники подразделения по борьбе с наркопреступностью получили сигнал о том, что в одном из домов по пр. Назарбаева проживает иногородний парень, который покидает квартиру только поздно вечером. Для отработки этой информации были использованы камеры видеонаблюдения.

В ходе наблюдения было установлено, что молодой парень ежедневно выходит из квартиры поздно вечером с рюкзаком, обходит район и возвращается домой практически ночью. Были установлены некоторые места закладки наркотиков. Пресс-служба МВД

По информации ведомства, получив необходимые доказательства его преступной деятельности, сотрудники полиции совместно с бойцами спецназа приступили к задержанию.

При задержании у подозреваемого было изъято 30 свертков с синтетическим наркотиком «Альфа-PVP».

Задержанный ранее проживал в Караганде, а в Усть-Каменогорск приехал для заработка – производства и сбыта наркотиков.

В ходе обыска его съемной квартиры полицейские изъяли еще около 600 грамм синтетики, которую задержанный произвел в кустарных условиях и подготовил к реализации. Пресс-служба МВД

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Анастасия Стативкина
МВД РК Усть-Каменогорск
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