С помощью «Сергека» в Усть-Каменогорске накрыли подпольную нарколабораторию
Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске благодаря системе видеонаблюдения «Сергек» задержан наркосбытчик и ликвидирована подпольная лаборатория, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники подразделения по борьбе с наркопреступностью получили сигнал о том, что в одном из домов по пр. Назарбаева проживает иногородний парень, который покидает квартиру только поздно вечером. Для отработки этой информации были использованы камеры видеонаблюдения.
В ходе наблюдения было установлено, что молодой парень ежедневно выходит из квартиры поздно вечером с рюкзаком, обходит район и возвращается домой практически ночью. Были установлены некоторые места закладки наркотиков. Пресс-служба МВД
По информации ведомства, получив необходимые доказательства его преступной деятельности, сотрудники полиции совместно с бойцами спецназа приступили к задержанию.
При задержании у подозреваемого было изъято 30 свертков с синтетическим наркотиком «Альфа-PVP».
Задержанный ранее проживал в Караганде, а в Усть-Каменогорск приехал для заработка – производства и сбыта наркотиков.
В ходе обыска его съемной квартиры полицейские изъяли еще около 600 грамм синтетики, которую задержанный произвел в кустарных условиях и подготовил к реализации. Пресс-служба МВД
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