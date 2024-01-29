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Алматинец устроил дома у родственников подпольную нарколабораторию

Алматинец устроил дома у родственников подпольную нарколабораторию Фото: pexels
Полиция Алматы задержала 26-летнего мужчину, который устроил в доме своего дяди подпольную лабораторию по производству наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 29 января, 26-летний горожанин арендовал у своего дяди временное жилье. Но родственники не подозревали, что молодой человек оборудовал в доме тайную лабораторию по производству синтетических наркотиков.

Мужчину задержали сотрудники патрульной полиции после того, как он попал в поле зрения правоохранительных органов при обустройстве тайников с "закладками". При обыске в рюкзаке у молодого человека нашли полтора килограмма мефедрона.


"Подозреваемый признался, что наркотик готовит сам кустарным способом в импровизированной лаборатории. Установлено, что закладки он тоже осуществлял самостоятельно. За смежную работу так называемый "работодатель" обещал щедрое вознаграждение. Платил криптовалютой", – пояснил заместитель начальника ДП Алматы Дидар Аханов.

В подпольной лаборатории, которую оборудовал задержанный, полицейские нашли колбы, весы, канистры, посуду для расфасовки наркотиков, сырье для приготовления мефедрона и прочие принадлежности для незаконного ремесла. Общий вес изъятого наркотика превысил два килограмма. Подозреваемого отправили под стражу по решению суда, другие подробности дела пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что полиция ликвидировала три нарколаборатории в Алматинской области.

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