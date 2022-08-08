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Цены на нефть растут: инвесторы опасаются ее нехватки на рынке

США, мир, инвесторы Фото: pixabay
В понедельник утром мировые цены на нефть растут на опасениях ее дефицита. Таковы данные торгов и комментарии аналитиков, передает Zakon.kz.

По состоянию на 11:16 по времени Нур-Султана цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,28%, до 95,19 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 89,23 доллара, передает 1prime.ru.

Инвесторы опасаются возникновения нехватки черного золота на рынке. Опасения подкрепляет статистика из Китая.

К слову, поставки нефти в Китай в июле увеличились после заметного снижения месяцем ранее до четырехлетнего минимума. Это является признаком восстановления спроса.

При этом продолжают сдерживать рост нефтяных цен опасения о возникновении экономической рецессии.

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