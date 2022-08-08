Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские таеквондисты завоевали 6 медалей в Болгарии

казахстанцы, спортсмены, соревнования Фото: olympic.kz
В столице Болгарии состоялся заключительный день Чемпионата мира по таеквондо среди юниоров, сообщили в пресс-службе федерации, передает Zakon.kz.

Казахстанцы завоевали две серебряные и четыре бронзовые медали. Среди отечественных таеквондистов отличились Айдана Сундетбай (до 46 кг) и Тамерлан Тлеулес (до 51 кг), которые стали серебряными призерами. Асет Изгалиев (до 48 кг), Жавохирхон Исламов (до 55 кг), Алибек Шайкенов (до 59 кг) и Батырхан Тлеугали (до 59 кг) стали третьими.

В течение шести дней за медали боролись 811 спортсменов из 90 стран.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю.

Читайте также

В Атырау стартовала спартакиада группы компаний «КазМунайГаз»

Почему левши так ценятся в спорте?

Легендарного бойца застрелили в Бразилии

Ирина Лукичева
Болгария
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Байгали Серкебаев
Байгали Серкебаев рассказал, о ком песня «Джулия», и кто его закодировал
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
каких собак можно держать в квартире
Каких собак не стоит заводить в квартире
Алматы
В зоопарке Алматы показали дуб, который старше города Верного
Финляндия, сбор клубники
2 млн тонн клубники могут сгнить в Финляндии
Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске
Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске
курсы валют
Курсы валют на 8 августа в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления