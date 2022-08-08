Казахстанские таеквондисты завоевали 6 медалей в Болгарии

В столице Болгарии состоялся заключительный день Чемпионата мира по таеквондо среди юниоров, сообщили в пресс-службе федерации, передает Zakon.kz.

Казахстанцы завоевали две серебряные и четыре бронзовые медали. Среди отечественных таеквондистов отличились Айдана Сундетбай (до 46 кг) и Тамерлан Тлеулес (до 51 кг), которые стали серебряными призерами. Асет Изгалиев (до 48 кг), Жавохирхон Исламов (до 55 кг), Алибек Шайкенов (до 59 кг) и Батырхан Тлеугали (до 59 кг) стали третьими.

В течение шести дней за медали боролись 811 спортсменов из 90 стран.

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