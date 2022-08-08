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Прокуратура Алматы взяла на контроль дело об убийстве молодой женщины и двоих детей

тройное убийство в Алматы Фото: Zakon.kz
Ранее стало известно, что в одном из жилых комплексов Алматы нашли тела молодой женщины и двоих детей. Как сообщили в прокуратуре Алматы, департаментом полиции города начато досудебное расследование по факту убийства, передает Zakon.kz.
В средствах массовой информации и социальных сетях распространяются сведения относительно произошедшего тройного убийства в ЖК «Спутник». 6 августа в одной из квартир указанного ЖК действительно обнаружены тела троих жителей, в том числе двух малолетних детей с признаками насильственной смерти. Департаментом полиции начато досудебное расследование по факту убийства, в рамках которого проводится весь комплекс следственных и оперативных мероприятий.Пресс-служба прокуратуры Алматы

В ведомстве отметили, что «назначено проведение соответствующих экспертных исследований, изучаются видеоматериалы, проводится допрос свидетелей и очевидцев».

Расследование уголовного дела взято на особый контроль прокуратурой города, – добавили в пресс-службе.

В соответствии со ст. 201 УПК РК, иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

Напомним, 6 августа в Центр оперативного управления поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в микрорайоне ‎Мамыр в Алматы сразу трех тел: 34-летней женщины и ее детей 2015 и 2020 годов рождения. Тела обнаружил муж, который вернулся из командировки.

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Тела молодой женщины и двоих детей нашли в одной из квартир Алматы

Для обеспечения полноты сбора материала и установления обстоятельств смерти людей на место выехала следственно-оперативная группа. Прибывший на место начальник ДП Алматы Арыстангани Заппаров взял на личный контроль ход расследования.

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