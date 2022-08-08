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«GTA в Нур-Султане» – погоня полицейских за Toyota Camry рассмешила Казнет

«GTA в Нур-Султане» – погоня полицейских за Toyota Camry рассмешила Казнет Фото: скриншот видео
В Нур-Султане на видео попала погоня полицейских за Toyota Camry. Одних пользователей Сети позабавили ролики с погоней, другие отметили хорошую физподготовку сотрудников полиции, передает Zakon.kz.

Видеоролики опубликовали в одном из столичных instagram-пабликов.

Некоторых подписчиков паблика видеоролики рассмешили, другие с восторгом отметили хорошую физическую подготовку полицейских, третьи и вовсе сравнили погоню с фильмом «Такси»:

  • «Я болел за него»

  • «GTA в Нур-Султане»

  • «Как же скучно живу»

  • «А че, так можно было?»

  • «Какая интересная у людей жизнь!»

  • «Гаишник норматив сдал на бег 100 м»

  • «Напомнило «Такси 3», комиссар Жибер»

  • «Это все из-за видеоигр! Молодежь потом в жизни повторять хочет!»

  • «Красавчики! Молодцы полицейские! В физической форме: хорошо бегают и сил хватает!»

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в столичном департаменте полиции, в Нур-Султане водитель устроил погоню с полицейскими.

В 12:35 на канал «102» поступило сообщение от владельца магазина. По его словам, двое мужчин не оплатили за товар. Спустя несколько минут аналогичное сообщение поступило от другого магазина. Двое неизвестных, зайдя в магазин, взяли две банки пива и, отказавшись оплатить, скрылись на автомашине Toyota Camry.Пресс-служба ДП Нур-Султана

По камерам видеонаблюдения Центра оперативного управления автомашина была зафиксирована по Коргалжынскому шоссе.

На законные требования полицейских водитель Toyota Camry не отреагировал, грубо нарушая правила дорожного движения. Двигаясь по оживленной улице, водитель неоднократно выезжал на встречную полосу, проехал на красный сигнал светофора, создавая аварийную ситуацию и подвергая опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения.Пресс-служба ДП Нур-Султана

Как отметили в ведомстве, сотрудниками специализированного батальона патрульной полиции автомашина под управлением 30-летнего водителя была задержана в мкр. Чубары, в салоне автомашины находился еще один пассажир в возрасте 33 лет.

Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения легкой степени тяжести. Автомашина водворена на коммунальную стоянку, добавили в пресс-службе столичного ДП.

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Динара Халдарова
Нур-Султан
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