Школьник задержан в Кокшетау по подозрению в закладке «синтетики»

5 августа сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области задержали 17-летнего жителя столицы. В ходе личного обыска оперативники обнаружили и изъяли 17 пакетиков с веществом порошкообразной консистенции белого цвета, сообщает Zakon.kz.

Препарат, предположительно, – мефедрон. Изъято около 8 грамм.

Юноша оказался учеником одной из столичных школ.

Также у него изъяли мобильный телефон, с помощью которого он делал фотоотчеты мест закладок. При проверке телефона оперативники установили адреса, по которым в день задержания школьник произвел закладки синтетики: ул. Кенжетаева, Сулейменова, Акбидай.

Здесь оперативники нашли пять так называемых «бомб», 118 пакетиков с аналогичным веществом. Предварительно вес изъятого препарата составил около 60 грамм. Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

Как установили полицейские, в июне текущего года молодой человек устроился в качестве курьера, а затем через приложение Telegram получал инструкции по закладке наркотиков на территории столицы и в городе Кокшетау. Примечательно, что заработную плату задержанный получал в криптовалюте.

По данному факту в настоящее время проводится досудебное производство по ст. 296, ч. 4 УК РК. Расследование продолжается.