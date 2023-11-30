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Законодательство РК

Жительницу Шымкента задержали по подозрению в продаже "синтетики"

Продавщицу "синтетики" задержали с поличным в Шымкенте Фото: polisia.kz
20 пакетиков "синтетики", подготовленных для продажи, изъяли у жительницы Шымкента, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДП региона, женщину, перевозившую с собой запрещенные вещества, задержали в Сарыагаше. При проверке в кармане верхней одежды обнаружены 18 пакетиков с порошкообразным веществом, похожим на наркотики. А в доме подозреваемой изъяли еще два пакетика с аналогичным содержимым, электронные весы и другие вещественные доказательства.

"Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества оказались мефедроном, общим весом свыше 20 грамм. Женщина арестована", – рассказали полицейские. 

Данный факт полицейские зарегистрировали по ст. 297 УК РК. Проводится досудебное расследование.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов на заседании правительства назвал факторы, которые, в целом, негативно влияют на наркоситуацию в стране. 

Сахибам Садырова
Шымкент
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