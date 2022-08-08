Алихан Смаилов дал поручения по реализации проекта G4 City

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализации проекта G4 City в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Участники совещания, как отмечено на сайте главы правительства, обсудили мероприятия по созданию специальной экономической зоны, разработке градостроительных документов и вопросы заключения инвестиционного резидентства.

Фото: primeminister.kz