Алихан Смаилов дал поручения по реализации проекта G4 City
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализации проекта G4 City в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Участники совещания, как отмечено на сайте главы правительства, обсудили мероприятия по созданию специальной экономической зоны, разработке градостроительных документов и вопросы заключения инвестиционного резидентства.
Фото: primeminister.kz
Кроме того, премьер-министр поручил ускорить сроки утверждения концепции генерального плана по развитию города G4 City.
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