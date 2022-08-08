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Алихан Смаилов дал поручения по реализации проекта G4 City

G4 City Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализации проекта G4 City в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Участники совещания, как отмечено на сайте главы правительства, обсудили мероприятия по созданию специальной экономической зоны, разработке градостроительных документов и вопросы заключения инвестиционного резидентства.  

G4 City

Фото: primeminister.kz

Кроме того, премьер-министр поручил ускорить сроки утверждения концепции генерального плана по развитию города G4 City. 

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Смаилов Алихан Алматинская область
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