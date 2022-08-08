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Иммунодиетолог назвала продукты, снижающие уровень стресса

иммунолог перечислила продукты Фото: pixabay
Иммунодиетолог, международный нутрициолог рассказала об опасности длительного стресса и о продуктах, которые помогают человеческому организму бороться со стрессом, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию «Газета.ру» Анна Шутова объяснила, что небольшой стресс иногда людям даже необходим, поскольку подобные ситуации являются отправной точкой для дальнейших благоприятных перемен в жизни человека. Но продолжительный серьезный стресс приводит к тому, что защитные силы истощаются и ослабленный организм становится подвержен различным заболеваниям.

Самое опасное – это длительный стресс. При длительном стрессе, когда все время организм вынужден повышать кортизол (гормон стресса), в определенный момент он перестает компенсировать этот стресс и в результате образуется ряд проблем: снижение чувствительности к инсулину, снижение утилизации глюкозы, увеличение сахара в крови. А это прямой путь к метаболическому синдрому, а далее к диабету второго типа и одному из эстетических последствий – не уходящему жиру на животе и на боках. Иммунодиетолог, международный нутрициолог Анна Шутова

Для минимизации развития стресса врач рекомендует вести активный образ жизни, найти работу по душе, высыпаться, отказаться от вредных привычек, проводить больше времени на свежем воздухе и прочее.

Кроме того, иммунодиетолог перечислила продукты, которые могут помочь избавиться от стресса.

Это продукты, которые содержат магний: лиственные зеленые овощи, орехи и бобы, семена и цельные зерна. Природными антидепрессантами являются банан, батат, ямс, шпинат, морепродукты. Привести нервы в порядок помогут также горький натуральный шоколад и какао.

Среди трав специалист назвала мелиссу, пустырник, ромашку, мяту и чабрец.

Также людям с нервным напряжением не следует злоупотреблять кофе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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