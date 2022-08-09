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СМИ: В WhatsApp появится возможность скрывать свой номер телефона

Новая функция позволит скрывать свой номер телефона Фото: pixabay
В Сети появилась информация о том, что разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, позволяющую скрывать номер телефона от участников сообществ и групповых чатов, сообщает Zakon.kz.

Подробности новшества раскрыли специалисты портала WABetaInfo.

По их словам, новая функция является частью бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.22.17.23.

По умолчанию опция неактивна, кроме того, она будет действовать только для участников сообществ. Телефонный номер вступившего в сообщество по умолчанию будет скрыт, но после того, как пользователь вступит в ту или иную группу в рамках сообщества, появится возможность сделать свой номер видимым, но только для участников этой группы.

Ранее в WhatsApp был увеличен лимит числа участников групповых чатов с 256 до 512 человек. Пользователям доступна как возможность мгновенного создания беседы со всеми 512 участниками, так и возможность добавить их позже.

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