СМИ: В WhatsApp появится возможность скрывать свой номер телефона
Подробности новшества раскрыли специалисты портала WABetaInfo.
По их словам, новая функция является частью бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.22.17.23.
По умолчанию опция неактивна, кроме того, она будет действовать только для участников сообществ. Телефонный номер вступившего в сообщество по умолчанию будет скрыт, но после того, как пользователь вступит в ту или иную группу в рамках сообщества, появится возможность сделать свой номер видимым, но только для участников этой группы.
Ранее в WhatsApp был увеличен лимит числа участников групповых чатов с 256 до 512 человек. Пользователям доступна как возможность мгновенного создания беседы со всеми 512 участниками, так и возможность добавить их позже.