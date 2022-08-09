Казахстанец стал двукратным чемпионом США по гребле
В 2021 году он уже становился чемпионом США, завоевав золотую и четыре серебряные медали.
На стартах в 2022 году, прошедших со 2 по 5 августа, мастер спорта международного класса Ануар Акчурин, воспитанник ДЮСШ г. Нур-Султана, на дистанции 200 метров в двойке-каноэ совместно со спортсменом США Гэвином Россом занял первое место.
Также он завоевал первое место на дистанции 500 метров на каноэ-четверке (совместно со спортсменами США Washington Canoe Club) и стал вторым в одиночной гонке на дистанции 200 метров.
Всего по итогам соревнований казахстанский спортсмен завоевал две золотые и одну серебряную медали.
4 августа – золотую медаль на дистанции 200 метров на каноэ-четверке (совместно со спортсменами США Washington Canoe Club).
5 августа – серебряную медаль в индивидуальной гонке и золотую медаль на каноэ-двойке на дистанции 200 метров.
Фото: Zakon.kz
В условиях пандемии COVID-19 спортсмен проводил подготовку к соревнованиям самостоятельно с мотивацией занять призовые места на чемпионате США.
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