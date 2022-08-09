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Казахстанец стал двукратным чемпионом США по гребле

Победа Казахстана в спорте Фото: Zakon.kz
Второй год подряд в открытом чемпионате США по гребле на байдарках и каноэ в Цинциннати успешно принимает участие представитель казахстанской школы гребли на байдарках и каноэ Ануар Акчурин, передает Zakon.kz.

В 2021 году он уже становился чемпионом США, завоевав золотую и четыре серебряные медали.

На стартах в 2022 году, прошедших со 2 по 5 августа, мастер спорта международного класса Ануар Акчурин, воспитанник ДЮСШ г. Нур-Султана, на дистанции 200 метров в двойке-каноэ совместно со спортсменом США Гэвином Россом занял первое место.

Также он завоевал первое место на дистанции 500 метров на каноэ-четверке (совместно со спортсменами США Washington Canoe Club) и стал вторым в одиночной гонке на дистанции 200 метров.

Всего по итогам соревнований казахстанский спортсмен завоевал две золотые и одну серебряную медали.

4 августа – золотую медаль на дистанции 200 метров на каноэ-четверке (совместно со спортсменами США Washington Canoe Club).

5 августа – серебряную медаль в индивидуальной гонке и золотую медаль на каноэ-двойке на дистанции 200 метров.

Казахстанский спортсмен

Фото: Zakon.kz

22-летний алматинец Ануар Акчурин является мастером спорта международного класса. Призером республиканских соревнований (2017-2019) на дистанциях 1000, 500 и 200 метров. Ануар – чемпион Кубка Азии 2016 года, в 2018 году занял первое место на дистанции 200 метров на Международной регате в Словакии в городе Пиштань. Также Акчурин – серебряный призер Чемпионата мира 2018 года среди молодежи на дистанции 200 метров в Болгарии (город София), двукратный чемпион Азии 2018 года на дистанциях 500, 200 метров.

В условиях пандемии COVID-19 спортсмен проводил подготовку к соревнованиям самостоятельно с мотивацией занять призовые места на чемпионате США.

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