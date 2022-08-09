На сколько подорожало подсолнечное масло в Казахстане

В Казахстане отмечен рост производства подсолнечного масла. Однако, несмотря на это, продукт за год подорожал на 12%, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в отчете еnergyprom.kz, почти половину всего объема производства подсолнечного масла в региональном разрезе обеспечила Восточно-Казахстанская область: 78,1 тыс. тонн нерафинированного и 33,6 тыс. тонн рафинированного масла.

Кроме того, значительные объемы производства нерафинированного подсолнечного масла также пришлись на Абайскую (43,8 тыс. тонн) и Костанайскую (9,1 тыс. тонн) области, рафинированного — на Шымкент (24,2 тыс. тонн) и Алматы (10,4 тыс. тонн).

Казахстанские производители подсолнечного масла за январь – май текущего года покрыли спрос на 83,5%, на импорт соответственно пришлось 16,5%. По сравнению с январем – маем прошлого года объем производства показал рост на 29,6%, а импорт увеличился на 26,6%, — говорится в исследовании.

По итогам июля 2022 года, как заявляют эксперты, подсолнечное масло подорожало на 1,4% за месяц, а с начала года рост цен составил 8,1%.

По сравнению с июлем 2021 года цены увеличились на 11,6%, что значительно меньше показателя предыдущего года, когда было отмечено удорожание сразу на 65,8%.