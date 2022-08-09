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Военнослужащая обвинила командира в домогательствах – комментарий МО РК

Военнослужащая обвинила офицеров в домогательствах Фото: Facebook/NeMolchiKZ
В Конаеве военнослужащая обвинила офицеров в домогательствах и незаконном увольнении, сообщает Zakon.kz.

Девушка сообщила о фактах домогательства к ней со стороны командира батальона. Также она считает, что ее незаконно уволили из рядов Вооруженных сил.

В срочном порядке создана комиссия, которая выехала в воинскую часть и приступила к детальному изучению произошедшего. В случае подтверждения фактов, опубликованных рядовой Ельчибаевой А.Б. в социальных сетях, виновные будут привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и возбуждения уголовного дела. Пресс-служба Министерства обороны

Ход расследования взят под личный контроль министра обороны.

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