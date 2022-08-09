Студентам в Казахстане повысят стипендии

На заседании правительства министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил о повышении стипендий студентам, передает корреспондент Zakon.kz.

Увеличивается размер стипендий студентам бакалавриата до 36 600 тенге, студентам педагогических наук – до 58 800 тенге, магистрантам – до 86 987 тенге докторантам – до 195 тыс. тенге. Повышать размер стипендий будем ежегодно до 2025 года. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек

Глава Миннауки отметил, что по поручению президента также увеличено количество грантов от 65 тыс. до 88 тыс. в 2022 году.

Вместе с тем, хочу отметить, что основной акцент сферы высшего образования сделан на подготовку специалистов (92%), на уровне магистратуры обучаются 5,8%, на уровне докторантуры лишь 0,94 %. В то время как мировая практика показывает, что соотношение бакалавриата должно составлять от 30 до 45%, магистратуры – более 10%, докторантуры – свыше 2%, – подчеркнул Саясат Нурбек.