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Студентам в Казахстане повысят стипендии

учащиеся вузов Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На заседании правительства министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил о повышении стипендий студентам, передает корреспондент Zakon.kz.
Увеличивается размер стипендий студентам бакалавриата до 36 600 тенге, студентам педагогических наук – до 58 800 тенге, магистрантам – до 86 987 тенге докторантам – до 195 тыс. тенге. Повышать размер стипендий будем ежегодно до 2025 года. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек

Глава Миннауки отметил, что по поручению президента также увеличено количество грантов от 65 тыс. до 88 тыс. в 2022 году. 

Вместе с тем, хочу отметить, что основной акцент сферы высшего образования сделан на подготовку специалистов (92%), на уровне магистратуры обучаются 5,8%, на уровне докторантуры лишь 0,94 %. В то время как мировая практика показывает, что соотношение бакалавриата должно составлять от 30 до 45%, магистратуры – более 10%, докторантуры – свыше 2%, – подчеркнул Саясат Нурбек.

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Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат Казахстан
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