Какие филиалы зарубежных вузов появятся в Казахстане

Для введения мировых образовательных стандартов в Казахстане открывают филиалы ведущих зарубежных вузов, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент Zakon.kz.

Так, в 2021 году был открыт филиал университета De Montfort Leicester. В Петропавловске открывается филиал University of Arizona. В рамках сотрудничества с вузом будут запущены двудипломные образовательные программы.

По поручению президента также открываются филиалы российских вузов. На базе Атырауского университета нефти и газа имени С. Утебаева открывается филиал РГУ имени М. Губкина. В Алматы открывается филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» на базе КазНУ имени аль-Фараби.

В 2023 году в Нур-Султане планируется открыть филиал Michigan State University.

Ранее министр сообщил, что в Казахстане увеличат стипендии студентам. Так, до 2025 года стипендии студентов бакалавриата вырастут еще в два раза, магистрантов и докторантов – в 1,5 раза.