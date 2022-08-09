Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Какие филиалы зарубежных вузов появятся в Казахстане

учеба, университет Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Для введения мировых образовательных стандартов в Казахстане открывают филиалы ведущих зарубежных вузов, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент Zakon.kz.

Так, в 2021 году был открыт филиал университета De Montfort Leicester. В Петропавловске открывается филиал University of Arizona. В рамках сотрудничества с вузом будут запущены двудипломные образовательные программы.  

По поручению президента также открываются филиалы российских вузов. На базе Атырауского университета нефти и газа имени С. Утебаева открывается филиал РГУ имени М. Губкина. В Алматы открывается филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» на базе КазНУ имени аль-Фараби.

В 2023 году в Нур-Султане планируется открыть филиал Michigan State University. 

Ранее министр сообщил, что в Казахстане увеличат стипендии студентам. Так, до 2025 года стипендии студентов бакалавриата вырастут еще в два раза, магистрантов и докторантов – в 1,5 раза.

Читайте также

Какими будут требования к школьной форме в новом учебном году в Казахстане

На что жалуются казахстанцы министрам во время встреч

Казахстанское мясо начнут экспортировать в Саудовскую Аравию

Тамила Языкова
Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
гороскоп траты транжиры
Пятерка главных транжир по знаку зодиака
Убийство женщины с детьми в Алматы
Убийство женщины с детьми в Алматы: соседи слышали крики
курсы валют
Курсы валют на 9 августа в обменных пунктах Казахстана
курсы валют
Курсы валют на 8 августа в обменных пунктах Казахстана
смерть ребенок детсад Нур-Султан
Девочка скончалась в детсаду Нур-Султана: она утонула
учащиеся вузов
Студентам в Казахстане повысят стипендии
США
Цена на золото снижается из-за новостей об инфляции в США
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления