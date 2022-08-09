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Уроженка Казахстана впервые переплыла пролив Каталина

уроженка Казахстан пролив спорт США Фото: pixabay
Уроженка Уральска Анель Сытдыкова стала первой казахстанкой, преодолевшей пролив между островом Санта-Каталина и побережьем города Ранчо Палос Вердес в Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что пролив Каталина также называют американским Ла-Маншем.

На преодоление 34 километров, как сказано в публикации издания «Мой город», у Анель ушло 19 часов и 18 минут, она плыла без остановки.

В пресс-службе Управления спорта ЗКО добавили, что сложности составляли холодная вода и встречные течения. Кроме того, в проливе обитают киты, дельфины и даже акулы.

За плаванием Анель следили 13 человек – судьи и помощники. По правилам, пловцу запрещено прикасаться к лодке и пользоваться водным костюмом.

Напомним, что в июле 2019 года Анель Сытдыкова проплыла через знаменитый пролив Ла-Манш, став первой среди граждан Казахстана. Сейчас женщина живет в Англии.

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Анастасия Московчук
Казахстан США
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