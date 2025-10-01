Алматинец переплыл пролив от французской Корсики до итальянской Сардинии
Фото: Facebook/askar.ospanov.92
В конце сентября 66-летний Аскар Оспанов переплыл один из самых сложных и опасных маршрутов – пролив Бонифачо, сообщает Zakon.kz.
Из-за сильного течения ему пришлось преодолеть более 16 км вместо запланированных 15. К этому достижению он шел почти семь лет, передает "КТК".
Сидячий образ жизни и травмы от увлечения волейболом привели к серьезным проблемам с позвоночником и суставами. Пенсионер перенес две операции на коленях и именно плавание, по его словам, помогло ему восстановиться.
Свою первую стометровку Аскар Оспанов проплыл в 55 лет, а с 60 решил заняться плаванием профессионально.
"Почему бы не погнаться за историческими достижениями других людей? Самое главное, в здоровом теле здоровый дух. Я буду плавать еще. Посмотрим, какие высоты", – с гордостью рассказал о своем увлечении плаванием алматинский пенсионер.
В Кызылорде 73-летняя рекордсменка мечтает о новых золотых медалях.
