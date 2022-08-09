Велоспорт на треке: казахстанцы завоевали два «золота» в Турции

В Турции продолжаются Игры исламской солидарности. Представители команды Казахстана по велоспорту на треке завоевали две золотые награды, передает Zakon.kz.

На первую ступень пьедестала поднялись Артем Захаров и Рината Султанова.

Спортсмены стали лучшими в дисциплине «омниум».

Смешанная дисциплина — это «омниум». По сути, это многоборье, в состав которого входят четыре дисциплины: скрэтч, гонка темпо, гонка на выбывание и гонка по очкам.

В гонке на выбывание, согласно названию, каждый промежуточный финиш выводит из борьбы последнего гонщика. Гонка темпо отличается от гонки по очкам только системой начисления очков.

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