Две улицы частично станут односторонними в Алматы

В Алматы улицы Есенжанова и Шакарима частично станут односторонними. Об этом сообщили в городском акимате, передает Zakon.kz.

С 11 августа текущего года по ул. Есенжанова и Шакарима будут внесены изменения в существующую схему организации дорожного движения. По ул. Есенжанова предусмотрено одностороннее движение от ул. Брусиловского до ул. Тлендиева в западном направлении. А по ул. Шакарима от ул. Тлендиева до ул. Брусиловского в восточном направлении. Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве пояснили, что «данные меры приняты на основании пожеланий жителей данного района в ходе отчетной встречи акима города с жителями Алмалинского района, а также для повышения пропускной способности транспортных средств и снижения аварийных ситуаций».

Работы ведутся Управлением городской мобильности совместно с уполномоченным органом Управления административной полиции ДП Алматы.

В связи с внесением изменений рекомендуется «заблаговременно координировать маршрут передвижения и соблюдать все требования правил дорожного движения РК».