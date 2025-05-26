Одна из улиц Алматы стала частично односторонней

В Алматы с сегодняшнего дня на участке улицы Айтыкова вводится одностороннее движение, сообщает Zakon.kz.

Изменения в схему дорожного движения на ул. Айтыкова путем организации одностороннего движения в южном направлении от ул. Баймагамбетова до ул. Даналык вносятся с 26 мая 2025 года.

"По согласованию с управлением административной полиции новая схема вводится в экспериментальном виде с целью улучшить пропускную способность и исключить конфликтные точки на вышеуказанной части улицы", – сообщили в Управлении городской мобильности Алматы в понедельник.

Акимат Алматы 21 мая 2025 года предупредил о частичном перекрытии на ключевых участках города из-за строительства BRT.