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Общество

Одна из улиц Алматы стала частично односторонней

Одна из улиц Алматы стала частично односторонней, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 12:02 Фото: Telegram/AlmatyJoly
В Алматы с сегодняшнего дня на участке улицы Айтыкова вводится одностороннее движение, сообщает Zakon.kz.

Изменения в схему дорожного движения на ул. Айтыкова путем организации одностороннего движения в южном направлении от ул. Баймагамбетова до ул. Даналык вносятся с 26 мая 2025 года.

"По согласованию с управлением административной полиции новая схема вводится в экспериментальном виде с целью улучшить пропускную способность и исключить конфликтные точки на вышеуказанной части улицы", – сообщили в Управлении городской мобильности Алматы в понедельник.

Акимат Алматы 21 мая 2025 года предупредил о частичном перекрытии на ключевых участках города из-за строительства BRT.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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