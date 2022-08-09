Серена Уильямс намекнула на скорое завершение карьеры.

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй раунд турнира категории WTA 1000 в Торонто (Канада) и победила испанку Нурию Парризас-Диас. Уильямс ответила на вопросы, отметив, что не может играть вечно, передает Zakon.kz.

Думаю, уже виден свет в конце тоннеля. Я приближаюсь к этому свету. Не могу дождаться, когда уже до него доберусь. Этот свет – свобода. Я люблю играть в теннис – это потрясающе. Но вы же понимаете, что я не могу делать это вечно, – отметила Уильямс в интервью Женской теннисной ассоциации (WTA).

Напомним, Уильямс не играла в туре WTA с лета 2021 года. В конце июня она участвовала в Уимблдонском турнире, но не смогла пройти первый круг, проиграв француженке Хармони Тан. Уильямс выбыла из рейтинга WTA.

Серена Уильямс является 23-кратной чемпионкой турниров Большого шлема в одиночном разряде. В сентябре ей исполнится 41 год..

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